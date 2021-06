France-Bulgarie : Antoine Griezmann a offert ses chaussures à un jeune supporter

La rencontre entre l’équipe de France et la Bulgarie a été marquée par le retour du public dans les tribunes du Stade de France. Pour le plus grand bonheur des supporters et des Bleus. Comme Antoine Griezmann, qui a fait un joli cadeau à un jeune fan à la fin du match.

Au coup de sifflet final, l’attaquant du FC Barcelone et ses coéquipiers sont allés au contact des 5.000 spectateurs qui ont eu le privilège d’assister à ce dernier match de préparation avant l’Euro pour fêter leur victoire (3-0).

Parmi eux, un jeune garçon a eu le droit à une très belle surprise. Accompagné de son père, il a reçu du n°7 tricolore sa paire de crampons utilisée pendant la partie. Un magnifique geste de la part du natif de Mâcon.

Tout aussi beau que son but en première période. Sur un tir contré de Kylian Mbappé, il s’est élevé dans les airs pour propulser le ballon dans la cage adverse d’une bicyclette du gauche déviée par un Bulgare pour ouvrir le score (29e).

Avec cette réalisation, Antoine Griezmann a inscrit son 37e but sous le maillot de l’équipe de France et n’est plus qu’à quatre longueurs de Michel Platini, 3e meilleur buteur de l’histoire des Bleus derrière Thierry Henry et Olivier Giroud.

Et il pourrait dépasser l’ancien meneur de jeu à l’Euro, que lui et les Bleus entameront avec le plein de confiance, dans moins d’une semaine, contre l’Allemagne (15 juin) avant d’affronter la Hongrie (19 juin) et le Portugal (23 juin).