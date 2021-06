Euro 2021 : Qui sont les favoris selon les bookmakers ?

Qui va remporter l’Euro 2021, dont le coup d’envoi sera donné vendredi, le 11 juillet prochain ? Pour les bookmakers, l’équipe de France est clairement favorite pour être sacrée et décrocher le troisième titre de son histoire dans la compétition.

Les Bleus font l’unanimité. Malgré un groupe relevé, avec l’Allemagne et le Portugal, ils sont considérés comme les grands favoris de par leur statut de champions du monde et vice-champion d’Europe en titre. Leur potentiel offensif, et notamment leur trio d’attaque composé de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, n’a peu d’équivalent et pourrait porter cette équipe jusqu’au sacre. La victoire finale des protégés de Didier Deschamps est ainsi cotée à 6 sur Winamax, tout comme sur Unibet et Parions Sport. PMU et PokersStars Sports sont même encore plus confiants avec une cote à 5.

Derrière les Tricolores, l’Angleterre est vue comme la principale menace. Alors que les demi-finales et la finale auront lieu à Wembley, l’équipe anglaise a la même cote que la France sur Parions Sport et Unibet (6). Pour le reste, elle arrive en 2e position chez PMU (5,4), PokerStars Sports (6,5) et Winamax (7).

De son côté, la Belgique complète le podium des favoris avec une cote de 6,5 sur PMU, de 7 Parions Sport et 7,5 aussi bien pour Winamax que Unibet et PokerStars Sports. Les boomakers sont en revanche beaucoup plus partagés concernant les autres nations même si tous s’accordent pour considérer l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal ou encore l’Italie comme de sérieux outsiders derrière les Français, les Anglais et les Belges.

Et ils ne croient également pas aux chances de la Macédoine du Nord et de la Finlande, qui ont chez certains une cote de 500 (sur Parions Sport, PokerStars Sports, Unibet et Winamax). Un pari très risqué mais qui peut rapporter gros si l’une ou l’autre parvenait à créer la surprise comme la Grèce en 2004.