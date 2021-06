Euro 2021 : Qui sont les joueurs de l'équipe de France les plus recherchés sur internet ?

Alors que le onze tricolore s'apprête à entrer en scène pour l'Euro 2021, une étude vient démontrer la cote de popularité de chaque Bleu sur le Web. Publié par Semrush, celle-ci s'appuie sur les recherches effectuées sur le moteur Google.fr.

Sans réelle surprise on retrouve le prodige Kylian Mbappé en tête de cette étude, qui souligne que l'attaquant a été recherché en moyenne 311.250 fois chaque mois depuis le début de l'année sur le moteur de recherche. Un chiffre qui le place loin devant son comparse Antoine Griezmann (286.000), tandis que Karim Benzema, de retour en équipe de France après 5 années d'absence, ferme la marche de ce podium avec 265.000 recherches. Un trio de feu qui a la cote, et qui monopolise l'attention des internautes.

Le classement se poursuit en mettant en avant des évidences mais aussi quelques surprises. Le «Onze» formé par les requêtes des internautes, met ainsi en avant Paul Pogba (56.125), Presnel Kimpembe (45.175), Lucas Hernandez (34.825) et Raphael Varane (28.475). La première surprise vient du portier Steve Mandanda (27.850) qui jouit semble-t-il d'une meilleure cote ou d'un effet curiosité par rapport à Hugo Lloris (21.225) qui n'est pas présent dans ce classement des 11 premiers joueurs les plus recherchés. Parallèlement, N'golo Kanté (27.450), Ousmane Dembélé (24.100), Kingsley Coman (23 650) ferment la marche de cette formation.

Ronaldo en tête des joueurs étrangers

Tandis que Benjamin Pavard (21.775) en 12e place, Adrien Rabiot (18.850) en 16e place et Olivier Giroud (14.950) (17e) se hissent assez loin dans ce classement.

Chez nos voisins européens, les attaquants sont toujours les plus recherchés sur Google.fr, rapporte la société américaine Semrush. En vue de l'Euro 2021 de football, le Portugais Cristiano Ronaldo s'affiche parmi les premiers joueurs étrangers les plus googlisés avec 226.000 requêtes mensuelles en moyenne cette année, devant le joueur polonais Robert Lewandowski (123.000) et le belge Eden Hazard (61.750).