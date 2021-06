NBA : Rudy Gobert élu défenseur de l'année pour la 3e fois

Rudy Gobert est devenu le 4e joueur de l’histoire à remporter le titre de meilleur défenseur de l’année à au moins trois reprises. Le pivot français du Jazz d’Utah s’est vu attribuer 84 des 100 votes possibles pour la première place.

Ben Simmons, des Sixers de Philadelphie (15 votes pour la 1ère place) et Draymond Green des Warriors de Golden State complètent le podium.

© ESPN

«C’est incroyable. Quand j’ai commencé le basketball enfant, si quelqu’un m’avait dit que je deviendrais défenseur de l’année, je ne l’aurais pas cru. Encore moins à trois reprises», a réagi Rudy Gobert. Sur son compte Twitter, il a ajouté qu'il remerciait «ceux qui doutent de lui, ceux qui le supportent, et encore plus ses coéquipiers et les personnes merveilleuses qui le poussent à s'améliorer chaque jour. C'est juste le début».

Thankful for it all... the doubters, the supporters, and more importantly my teammates and all the amazing people around me that push me to be better everyday. We only getting started. https://t.co/oqtgdZ9IKg

— Rudy Gobert (@rudygobert27) June 10, 2021