Djokovic-Nadal, demi-finale de Roland-Garros : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Novak Djokovic et Rafael Nadal s’affrontent en demi-finale de Roland-Garros, vendredi 11 juin. Voici le programme TV de cette rencontre.

Nous y voilà ! Le duel tant attendu depuis le tirage au sort entre les finalistes 2020 aura bien lieu en demi-finales de Roland-Garros cette année. Et alors que la nouvelle génération tarde encore à confirmer – même si l’autre demi-finale opposera Stefanos Tsitsipas (5e) à Alexander Zverev (6e) –, Novak Djokovic et Rafael Nadal vont donc se retrouver pour une 58e confrontation, la 9e Porte d’Auteuil (le Serbe mène 29 victoires à 28).

Etrillé en trois sets l’an dernier (6-0, 6-2, 7-5), le Serbe, numéro un mondial caresse le doux souhait d’infliger une 3e défaite à Roland-Garros à Rafael Nadal, vainqueur de 13 titres Porte d’Auteuil et de sa 105e victoire contre Diego Schwartzman en quarts de finale. «Vendredi, j'espère jouer un meilleur tennis que lors de cette finale et en particulier des deux premiers set, a-t-il d’ailleurs confié après sa victoire contre Matteo Berrettini mercredi. La qualité de mon tennis ces trois, quatre dernières semaines à Rome (finale perdue contre Nadal), Belgrade (victoire) et ici à Roland-Garros me donnent de bonnes sensations. Je pense que je peux gagner.»

Reste qu’il faudra sortir le grand jeu face au maître des lieux qui vise un 21e titre record en Grand Chelem (le Majorquin en compte 20 comme Roger Federer, soit deux de plus que son adversaire du jour). «C’est un gros défi, a confié «Rafa». D’une certaine manière, on s’entraîne, on fait ce sport pour vivre ces moments-là. Et puis le côté négatif, c'est que c'est difficile parce que jouer contre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis.» Et l’un des seuls joueurs à l’avoir battu sur la terre battue parisienne, en quarts de finale en 2015, avec le Suédois Robin Söderling (en 2009).

Programme TV

Novak Djokovic-Rafael Nadal

Demi-finale de Roland-Garros

Vendredi 11 juin

15h : France 2