Racing 92-Stade Français, UBB-Clermont… barrages de Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les barrages de Top 14 se dérouleront vendredi 11 et samedi 12 juin. Voici le programme complet.

Deux chocs haletants. Les deux barrages du Top 14, Racing 92-Stade Français et Union Bordeaux-Bègles-Clermont auront lieu respectivement vendredi et samedi soir. Et la tension sera évidemment très palpable entre les deux voisins franciliens qui ne souhaitent pas s’arrêter là.

«On a la possibilité d'aller faire une demi-finale à Lille, à nous de faire ce qu'il faut pour y mettre les pieds», a lancé le manager Laurent Travers, qui ne souhaite pas lâché une nouvelle compétition après avoir chuté dès les quarts de finale en Coupe d'Europe.

Et ça, les Stadistes le savent et s’attendent à avoir un adversaire très remonté en face d’eux. «On ne va pas y aller avec cette mentalité de dire que c'est du bonus et qu'on a tout à gagner, parce que l'addition peut être très chère, a confié l’entraîneur Gonzalo Quesada. On se prépare pour rivaliser et répondre présent. On sait qu'on aura une énorme équipe du Racing, ça va être notre adversaire le plus compliqué, sûrement revanchard, avec une énorme ambition.» Le vainqueur de ce vrai-faux quart de finale affrontera La Rochelle le 18 juin, en demie.

Un peu plus au sud, ce sont Girondins et Auvergnats qui vont se livrer une belle bataille pour tenter de rejoindre le Stade Toulousain dans le dernier carré. Léger avantage à l’UBB qui n’a plus perdu à domicile contre Clermont depuis janvier 2017.

Mais en phase finale, tout est possible et les «Jaunards» ont l’expérience de ce type de rencontres décisives alors que les Bordelais sont un peu plus novices, eux qui disputent leurs premières phases finales de Top 14 depuis la création du club en 2006 (l’an dernier la saison avait été stoppée à cause de la pandémie de Covid-19).

Programme TV

Vendredi 11 juin

20h45 : Racing 92-Stade Français sur Canal+.

Samedi 12 juin

20h45 : UBB-Clermont sur Canal+