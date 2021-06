Equipe de France : Benzema et Griezmann opérationnels, quelle équipe pour affronter l’Allemagne ?

Les choses sérieusement commencent, ce mardi, pour l’équipe de France. Champions du monde et vice-champions d’Europe en titre, les Bleus feront leur entrée dans l'Euro à Munich face à l’Allemagne. Et Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur un groupe au complet.

Des inquiétudes pesaient sur Karim Benzema et Antoine Griezmann. L’attaquant madrilène a été victime d’une béquille à la cuisse droite, mardi, contre la Bulgarie (3-0), alors que le joueur du FC Barcelone a été touché à un mollet. Ménagés dans les jours qui ont suivis le deuxième match de préparation, les deux tricolores ont effectué leur retour à l'entraînement collectif, samedi, lors d’une séance à huis clos. Et ils devraient être disponibles pour le premier choc contre les Allemands.

«Si j’ai repris l’entraînement avec le groupe, c’est que je n’ai aucune gêne, aucune douleur. Physiquement je me sens bien parce que j’ai travaillé en salle, donc je suis à 100%», a assuré Benzema, qui, sauf problème d’ici au coup d’envoi de la rencontre, sera aligné en attaque avec Griezmann et Kylian Mbappé pour sa première compétition avec les Tricolores depuis la Coupe au monde au Brésil en 2014.

Le sélectionneur ne devrait pas toucher à sa défense avec Benjamin Pavard sur le côté droit, Lucas Hernandez à gauche et Raphaël Varane accompagné de Presnel Kimpembe en charnière centrale. Dans l’entrejeu, Paul Pogba et N’Golo Kanté seront associés. La seule interrogation concerne l’identité du joueur qui accompagnera les milieux de Manchester et de Chelsea, entre Adrien Rabiot et Corentin Tolisso. Didier Deschamps a encore quelques heures pour trancher.

Le onze de départ probable

Lloris



Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez



Pogba, Kanté, Rabiot (ou Tolisso)



Griezmann, Benzema, Mbappé