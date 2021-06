Euro 2021 : Giroud, penalties, avenir… Les mises au point de Kylian Mbappé

Sa prise de parole était très attendue. A deux jours d’affronter l’Allemagne pour l’entrée de l’équipe de France à l'Euro, Kylian Mbappé était présent, ce dimanche, en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire le point sur plusieurs sujets très chauds.

Les tensions avec Olivier Giroud

«On a parlé avec Olivier Giroud. Tout le monde sait ce qu’il s’est passé. C’est vrai que j’étais un peu affecté. Mais on ne va pas en faire toute une histoire parce qu’on est ici pour représenter l’équipe de France, c’est le plus important. On a une grande compétition, ce n’est pas des petites broutilles qui vont venir perturber notre préparation. (…) Ce qu’il a dit ne me dérange pas plus que ça. Il exprime un sentiment quand il parle. Je suis attaquant et j’ai eu ce sentiment 365 fois dans un match, quand tu as la sensation qu’on ne te sert pas. C’est plus de le sortir publiquement. Je l’ai vu dans les vestiaires, je l’ai félicité pour ses buts, il ne m’a rien dit. Je l’apprends dans la presse. C’est plus ça que ce qu’il a dit, il n’a rien dit de méchant. C’est un attaquant, il veut marquer des buts, il a un record qui n’est pas loin. J'aurais préféré qu'il vienne (me voir) et qu'il soit plus virulent. (…) Après ce n’est pas un problème, c’est des petites broutilles. Je n’ai pas envie que ça vienne perturber l’équipe.»

sa relation avec Karim Benzema

«La qualité de Karim Benzema n’est plus à prouver. Il va nous apporter ses qualités techniques, son sens du jeu, son efficacité aussi. C’est un attaquant complet qui va nous aider et qui va s’ajouter à ce collectif qui fonctionnait bien, ce ne sera que bénéfique. (…) S’il me rend meilleur ? C’est le temps qui le dira, mais je n’ai pas de doute à ce sujet. »

La hiérarchie pour les penalties

«J’ai entendu Grizi (Antoine Griezmann) qui a parlé de ça, mais pour l’instant le coach n’a rien dit. J’ai peut-être loupé. On verra sur le moment. Pour l’instant, il n’y a pas de hiérarchie.»

Son avenir

«Je suis ici pour représenter l’équipe de France. Avec tout le respect que j’ai pour le PSG, cela ne m’intéresse pas pour le moment. Le plus important, c’est l’équipe de France et je veux uniquement parler de ça pour ne pas perturber, ni les joueurs, ni le groupe. (…) Je n’ai jamais demandé un seul joueur au président, ni à Leonardo, ni au club. Je n’ai jamais même conseillé. Je pense que je suis un simple joueur de football, je dois me contenter de ce que je fais sur le terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG.»

Le match contre l’Allemagne

«L’Allemagne est une grande équipe, ils ont eu des retours de joueurs importants, c’est un adversaire redoutable mais on aime jouer ce genre d’équipe. Ce sont des rêves d’enfants.»

Le malaise de Christian Eriksen

«On était à l’entraînement quand le coach nous l’a annoncé. Sur le coup, c’est vraiment terrible, on est joueurs, on sait le stress qu’il y a sur le terrain. Le match passe après, les joueurs ont eu beaucoup de courage de revenir sur le terrain. J’espère qu’il va bien, que sa famille, ses proches vont bien aussi, c’est une épreuve difficile. On était tous en stress, on craignait le pire. On est soulagés et on espère qu’il y aura encore des bonnes nouvelles à venir.»