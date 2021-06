Euro 2021 : l'Angleterre réussit ses débuts contre la Croatie (1-0)

L'Angleterre s'est imposée ce dimanche face à la Croatie (1-0) pour son premier match dans l'Euro 2021 grâce à un but de Raheem Sterling.

C’est historique. L’Angleterre a brisé sa malédiction des premiers matchs en Championnat d’Europe contre les vice-champions du monde. A Wembley, les «Three Lions» y sont en effet parvenu lors de leur dixième entrée en matière.







For the first time, we've won our opening game at a @UEFA EURO! Three points in the bag and on we go. pic.twitter.com/PfT1mntjra

— England (@England) June 13, 2021