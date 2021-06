Euro 2021 : le pronostiqueur officiel des matchs est... un chat

Pronostiquer le vainqueur d'un match de football, tel est le talent d'Achille, un chat blanc et sourd qui vit à Saint-Pétersbourg. Pour l'Euro 2021, il vient de reprendre brillamment son activité de pronostiqueur officiel et a déjà démontré l'étendue de son pouvoir en prédisant les victoires de l'Italie et de la Belgique.

Même s'il n'égale pas encore en notoriété Paul le poulpe, qui avait prédit les résultats de nombreuses rencontres du Mondial 2010, Achille n'est pas un nouveau venu parmi les pronostiqueurs animaliers et il se montre très actif sur les réseaux sociaux notamment à travers son compte Instagram pour relayer ses activités.

Membre de la brigade féline qui protège des rongeurs le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, ce chat blanc aux yeux bleus avait déjà été repéré pour la justesse de ses prédictions lors de la Coupe des confédérations en 2017 et du Mondial en 2018. Sourd de naissance, il échappe ainsi au stress généré par l'agitation autour de lui et peut en toute tranquillité rendre ses oracles en choisissant l'un des deux bols de nourriture présentés devant lui. Chaque gamelle est accompagnée d'un drapeau du pays en compétition.

© Olga MALTSEVA/AFP

Avant le coup d'envoi du match d'ouverture de l'Euro 2021 opposant les Turcs aux Italiens, les 11 juin au stade olympique de Rome, il a donc remis le couvert et a dévoré le contenu de l'écuelle de l'Italie, prédisant ainsi la victoire de la Nazionale. Cette prédiction s'est avérée juste puisque les Azzurri ont dominé 3-0 les Turcs, à l'issue de la rencontre.

En dehors de ce match d'ouverture, Achille ne sera désormais consulté que pour les rencontres qui se tiendront au stade Krestowsky de Saint-Pétersbourg. Au total, 7 matchs s'y dérouleront : trois matchs de la poule B ainsi que trois matchs de la poule E et un des quarts de finale de la compétition.

© Olga MALTSEVA/AFP

Adulé à Saint-Pétersbourg pour la justesse de ses oracles, Achille le chat médium s'est précipité samedi 12 juin, sur la gamelle arborant les couleurs de la Belgique, délaissant celle flanquée du drapeau russe. Ce mauvais présage pour la Russie s'est vérifié et concrétisé à la fin du match par la victoire 3-0 des Diables Rouges face à la Sbornaïa, l'équipe nationale russe.

Reste à savoir si le 14 juin 2021, date du prochain match au stade de Saint-Pétersbourg, ce félin aux pouvoirs divinatoires - ou plutôt dînatoires - saura désigner sans se tromper, le vainqueur du premier match de la poule E, au cours duquel s'affronteront la Pologne et la Slovaquie. Sa notoriété pourrait s'envoler et dépasser celle du célèbre Paul le poulpe si Achille parvenait à conserver un taux de réussite de 100 % de ses pronostics et s'il pouvait prédire qui remportera ce Championnat d'Europe des nations.