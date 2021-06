Novak Djokovic-Stefanos Tsitsipas, finale de Roland-Garros 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un choc de générations. En quête de son 19e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic affronte, ce dimanche, le Grec Stefanos Tsitsipas, qui vise son premier Majeur, en finale de Roland-Garros. Une lutte à suivre en direct à partir de 15h sur France 2.

Au premier coup d’œil, le bras de fer paraît déséquilibré avec d’un côté le n°1 mondial, déjà lauréat des Internationaux de France en 2016 et vainqueur de 82 titres dans sa carrière, et de l’autre le Grec, qui s’apprête à disputer sa première finale en Grand Chelem et dont le palmarès compte 7 titres.

En plus de son expérience, Djokovic se présentera en pleine confiance après avoir renversé le maître des lieux Rafael Nadal au terme d’une demi-finale déjà entrée dans la légende du tennis. Au moment de pénétrer sur le court Philippe-Chatrier, il sera également surmotivé à l’idée de devenir le premier joueur de l’ère Open (depuis 1968), le troisième de l’histoire après Roy Emerson et Rod Laver, à remporter au moins deux fois chacun les quatre tournois majeurs (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open).

Mais Tsitsipas a des arguments pour faire trembler le Serbe. Vainqueur de son premier titre en Masters 1000 sur la terre battue de Monte-Carlo en avril, il est le joueur ayant remporté le plus de matchs cette année (39), y compris sur terre battue (22). Il est également leader à la Race. De quoi attiser la méfiance de Novak Djokovic, qui s’attend «encore à un match difficile», quelques mois après la demi-finale de l'édition 2020 de Roland-Garros en octobre dernier, remportée par le n°1 mondial en cinq sets (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1).

Et la tête de série n°5 veut croire en ses chances pour soulever la Coupe des Mousquetaires. «Il est temps pour moi de montrer que je suis capable de jouer contre Novak», a-t-il déclaré après sa demi-finale. «Je suis très content de moi, je pense que j’ai fait preuve d’une belle discipline jusque-là. Je suis monté en puissance et maintenant, je suis excité à l’idée de la finale. Je suis prêt à laisser ma peau sur le court», a ajouté le Grec, déterminé.

L’issue de cette finale pourrait se jouer sur la faculté de récupération de Novak Djokovic après son match épique il y a moins de 48 heures face à Nadal. «Mes facultés de récupération ont toujours été bonnes durant ma carrière», a cependant rappelé Djokovic, tout en admettant qu’il allait devoir se reposer du mieux possible. «Je vais recharger mes batteries autant que je peux parce que je vais avoir besoin de beaucoup d’énergie», a-t-il affirmé.