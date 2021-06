Roland-Garros 2021 : Novak Djokovic nouveau roi de la terre

Bousculé, chahuté mais couronné. Après avoir fait chuter Rafael Nadal de son trône, Novak Djokovic a renversé, ce dimanche, Stefanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) pour redevenir le roi de la terre battue parisienne et conquérir le 19e titre en Grand Chelem de sa carrière. Majestueux !

Avec Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe n’en finit plus d’écrire l’histoire du tennis. Avec son 2e sacre Porte d’Auteuil, après 2016, il n’est plus qu’à une longueur du record de Majeurs détenu par le Suisse et l’Espagnol (20). Il est surtout devenu le premier joueur de l’ère Open (depuis 1968) à inscrire son nom au moins deux fois au palmarès des quatre tournois du Grand Chelem, le troisième de l’histoire après les Australiens Roy Emerson et Rod Laver. Une performance hors norme pour le n°1 mondial qui a été cherché la Coupe des Mousquetaires avec les tripes.

Malmené et repoussé dans ses derniers retranchements par le Grec, qui disputait sa première finale en Grand Chelem, Djokovic s’est retrouvé mené deux sets à rien et en très mauvaise posture. Mais dans un scénario si souvent vu, il s’est transfiguré au début du 3e set. Malgré son combat épique en demi-finale contre Nadal, et après un passage au vestiaire, d'où il est revenu métamorphosé, il a encore su trouver les ressources ainsi que le tranchant pour se relancer et entamer sa remontée. Au fil des échanges, il a inversé le rapport de force et repris petit à petit le dessus sur son adversaire devenu presque impuissant.

Et au bout de 4h11 d’une lutte intense, il a empoché cette première finale disputée en cinq sets depuis la victoire de Gaston Gaudio sur Guillermo Coria en 2004. Pour son plus grand bonheur. «J’ai joué deux grands champions en moins de 48 heures, ça a été très difficile physiquement et mentalement pour moi ces deux, trois derniers jours. J’ai réussi à rester présent mentalement même mené deux sets à zéro, c’est un rêve qui s’est réalisé encore une fois», s’est réjoui Novak Djokovic qui n’a pas manqué de saluer la performance de Stefanos Tsitsipas.

Le jeune grec (22 ans), vainqueur de son premier titre en Masters 1000 sur la terre battue de Monte-Carlo en avril et leader de la Race, est loin d’avoir démérité. Mais il n’a rien pu faire face à la réaction de champion de Djokovic et devra encore patienter avant de conquérir son premier Grand Chelem. Tout comme la nouvelle génération avant de prendre le pouvoir. Car Novak Djokovic ne semble pas prêt à le lâcher aussi facilement. Et il tentera même de l’affirmer encore un peu plus dans quelques semaines sur le gazon de Wimbledon pour revenir à hauteur de Federer et Nadal. Et continuer d’écrire sa légende en lettre d’or.