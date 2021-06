Vidéo : main aux fesses, provocations… Le show d'Israel Adesanya à l'UFC 263

Le showman était de retour. Israel Adesanya a battu Marvin Vettori à l’UFC 263 ce dimanche matin. Et comme toujours, en plus de la victoire, le champion y est allé de son chambrage pendant le combat.

Le champion de MMA néo-zélandais a été désigné vainqueur unanimement face à l’Italien qui n’a pas été en mesure de le mettre à mal lors de cette revanche à Las Vegas.

Mais alors qu’il l’a complètement dominé, Israel Adesanya ne s’est pas arrêté là. Habitué au «trashtalk» avant le combat, «Izzy» a également voulu humilier son adversaire dans la cage.

Entre les appels à venir le frapper ou les esquives, le champion de la catégorie a carrément «palpé» les fesses de Marvin Vettori. De quoi faire rire les fans sur Twitter, évidemment.

Et avant que le combat ne s'achève, il a fait semblant de se mettre à pleurer et de s’écrouler au sol. Il a ensuite été moqueur au moment du délibéré. Du pur Adesanya dans le texte et dans le geste.

TOUJOURS LE ROI CHEZ LES POIDS MOYENS !





Le champion @StyleBender conserve une nouvelle fois sa ceinture. #UFC263 pic.twitter.com/Ai2qRwUqID — UFC France (@UFCFRA) June 13, 2021

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast