Djokovic donne sa raquette à un petit garçon fou de joie après sa victoire

Novak Djokovic a réalisé le rêve d'un jeune supporter après sa victoire contre Stéfanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros, en lui offrant sa raquette.

En conférence de presse, le joueur a expliqué qu'il ne connaissait pas le garçon, mais qu'il voulait le remercier pour ces encouragements durant le match, qui a duré plus de quatre heures.

«Il était dans mon oreille pendant tout le match, surtout quand j'avais deux sets à remonter. Il m'encourageait. Il me donnait aussi des tactiques», a raconté Novak Djokovic. «Il était là : 'Tiens ton service, obtiens une première balle facile, puis dicte, va à son revers.' Il me coachait, au sens propre. J'ai trouvé ça très mignon, très sympa. Donc je lui ai donné ma raquette, il était la meilleure personne à qui je pouvais la donner en signe de gratitude, pour être resté avec moi et m’avoir soutenu.»

La joie du gamin quand #Djokovic lui donne sa raquette après le match ! https://t.co/PysMxPqt1b — Alex dessinateur (@Alexdessinateur) June 13, 2021

Très ému, le jeune garçon a laissé éclater sa joie, témoignant de ce qui restera, très certainement, l'un des plus beaux jours de sa vie.

Deux jours après avoir triomphé face à Rafael Nadal en demi-finale, Djokovic a remporté son deuxième titre à Paris face à Tsitsipas, et son 19e en Grand Chelem. À 34 ans, il est le premier joueur dans l'ère Open à avoir remporté au moins deux fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem.

Le joueur vise maintenant la victoire à Wimbledon, dans deux semaines. Ce nouveau sacre lui permettrait de se hisser au même niveau que Nadal et Federer, qui ont tous deux 20 titres de Grand Chelem à leur palmarès.