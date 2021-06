Euro 2021 : Les premiers mots de Christian Eriksen depuis son malaise cardiaque

Christian Eriksen va mieux. Deux jours après son accident cardiaque en plein match contre la Finlande à l'Euro 2021, le Danois est toujours en observation à l’hôpital à Copenhague, mais il a notamment pu s’entretenir avec son sélectionneur et son agent, qui ont rapporté en partie leurs échanges dans la Gazzetta dello Sport.

Après l’inquiétude, le soulagement. Les nouvelles sont plutôt bonnes et rassurantes concernant le joueur de l’Inter Milan, qui a reçu d’innombrables messages venus du monde entier depuis son malaise. Un soutien qui l’a énormément «touché». «Merci à tout le monde, je n’abandonnerai pas», est-il écrit en Une du quotidien sportif italien. «La moitié de la planète nous a contactés, tout le monde s’est inquiété. Maintenant, il doit seulement se reposer. Il y a avec lui sa femme et ses parents. Il restera en observation encore demain (lundi), peut-être aussi mardi», a ajouté son ami et agent Martin Schoots toujours dans la Gazetta.

Et s’il a frôlé la mort, il ne semble pas affecté moralement. Au contraire. «On s’est parlé (dimanche matin). Il a plaisanté, il était de bonne humeur, je l’ai trouvé bien», a confié Martin Schoots. Il aurait même pris un malin plaisir à taquiner ses coéquipiers, qui se sont inclinés contre les Finlandais après l’interruption de la rencontre pendant plus d’une heure. «Il s’inquiétait pour nous, a rapporté le sélectionneur danois Kasper Hjulmand. Il nous a demandé : 'Comment allez-vous ? Je pense que vous êtes en moins bonne forme que moi. Je suis maintenant prêt à m’entraîner !'»

Malgré sa bonne humeur, l’ancien joueur de Tottenham veut désormais connaître les raisons de son malaise qui a bien failli lui coûter la vie. «Je vais bien, mais je veux savoir ce qu’il s’est passé» aurait-il également confié à Kasper Hjulmand. «Nous voulons tous comprendre ce qui lui est arrivé, lui également : les médecins font des examens approfondis, cela prendra du temps», a indiqué, de son côté, son agent.

En attendant de savoir, Christian Eriksen espère pouvoir quitter rapidement sa chambre d’hôpital pour soutenir les Danois lors de leur prochaine rencontre. «Il veut encourager ses camarades contre la Belgique», a déclaré Martin Schoots. Reste à savoir s’il obtiendra le feu vert du service médical alors que la rencontre est programmée, ce jeudi, à 18h à Bucarest (Roumanie).