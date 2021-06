Euro 2021 : l'UEFA aurait menacé le Danemark d'une défaite après le malaise d'Eriksen

L’UEFA aurait menacé l’équipe du Danemark de perdre son match contre la Finlande par forfait si elle ne le rejouait pas rapidement a indiqué lundi Peter Schmeichel.

Le père de Kasper, gardien de la formation danoise (lui-même ancien portier international), a estimé que l’instance européenne n’a pas vraiment été claire concernant le souhait des joueurs après le malaise cardiaque de Christian Eriksen samedi contre les Finlandais.

«J’ai lu un communiqué de l'’UEFA disant qu’elle avait suivi l’avis des joueurs, qu'ils avaient insisté pour jouer, a confié Peter Schmeichel dans l’émission Good Morning Britain. Je sais que ce n'est pas la vérité. Ou alors, c'est votre manière de voir la vérité. Ils leur ont donné trois options : la première était de rejouer immédiatement et de finir les 50 dernières minutes. La seconde était de jouer hier (dimanche) à midi et de finir les 50 dernières minutes, la troisième était de perdre par forfait 3-0.»

Was it wrong to restart the game after such a traumatic event?





Former goalkeeper Peter Schmeichel's son Kasper was on the pitch and consoled Christian Eriksen's partner. Peter says the game shouldn't have gone ahead and the players had very little choice. pic.twitter.com/nUDiSDruR3

— Good Morning Britain (@GMB) June 14, 2021