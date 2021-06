Mike Tyson : son entraîneur annonce la date de son prochain combat

Mike Tyson va de nouveau remonter sur les rings. L’entraîneur de la légende de la boxe (54 ans) l’a récemment indiqué lors d’un podcast.

Une seconde jeunesse. Après avoir combattu contre Roy Jones Jr en octobre dernier (match nul), «Iron Mike» (54 ans) avait confié vouloir poursuivre des affrontements d’exhibition contre d’anciennes gloires. Alors qu’un troisième combat avait été évoqué contre Evander Holyfield, il est finalement à la recherche d’un autre adversaire.

Mais en attendant de savoir qui il affrontera (cela pourrait être Lennox Lewis), Mike Tyson, retraité depuis 2005, sait quand il sera de retour pour ce deuxième combat en moins d’un an, comme l’a confié son entraîneur.

«Nous continuons à nous entraîner. C’est un athlète et il s’entraîne toujours, en frappant des pads ici dans le gymnase. Je pense que nous allons avoir quelque chose en septembre, a indiqué Rafael Cordeiro à MMA Fighting. Je ne sais pas contre qui, car sa société Legends Only League y travaille et négocie un contrat de télévision pour pouvoir annoncer un calendrier, mais nous nous entraînons. Nous nous battrons en septembre.»

Pour rappel, l’Américain, ancien champion du monde des poids lourds, avait créé sa ligue «Legends Only», qui a pour objectif d’organiser des combats entre les boxeurs retraités.

