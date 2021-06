OM : tout savoir sur Konrad De La Fuente, le nouvel espoir suivi

L’OM continue de travailler sur son mercato. Dimanche, un nouveau nom est sorti, celui de Konrad De La Fuente, jeune espoir du FC Barcelone.

Agé de 19 ans, cet ailier gauche est un international américain méconnu du grand public. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2022, ce pur produit de la Masia (formation du club catalan) n’a disputé que 17 minutes en Ligue des champions et 19 en Coupe du Roi avec le club blaugrana. Mais il est toutefois considéré comme l’un des plus prometteurs de la formation barcelonaise.

Technique et rapide, Konrad De La Fuente, né à Miami de parents haïtiens et arrivée en Catalogne à 10 ans, a été régulièrement surclassé chez les jeunes. L’ailier avait été prolongé jusqu’en 2022, avec deux saisons de plus pour 2024, en option avec une clause libératoire passée de 50 à 100 millions d’euros. Son salaire actuel est de 65.000 euros mensuels.

Transfert sec ou prêt ?

L’OM et le Barça, qui entretiennent de très bonnes relations, discutent actuellement sur un possible transfert autour des 5 millions d’euros. Les Espagnols souhaiteraient intégrer une clause de rachat si l’Américain (1 sélection) venait à exploser en Ligue 1. Il pourrait également être prêté avec option d’achat obligatoire.

Pour rappel, Marseille, via son président Pablo Longoria, souhaite effectuer 11 arrivées pour 14 départs. Pour le moment, Florian Thauvin, Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo ont plié bagages. A l’inverse, Gerson va prochainement arriver. Le jeune coéquipier de Lionel Messi pourrait donc être le prochain à se rendre du côté de la Canebière.

De son côté, le Barça souhaite alléger son effectif et plusieurs jeunes dont Konrad De La Fuente devraient être prêtés ou vendus.