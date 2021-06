Championnats de France : Marchand, Lesaffre et Duhamel qualifiés pour Tokyo

Léon Marchand, Fantine Lesaffre et Cyrielle Duhamel ont validé leur ticket pour les JO de Tokyo ce mardi lors des Championnats de France de natation.

Dans le bassin de Chartres, le jeune Marchand (19 ans) s’est invité avec brio sur 400 m 4 nages en pulvérisant son record de France de plus de cinq secondes. Le Toulousain a bouclé sa course en 4 min 09 sec 65 pour 4 min 15 sec 84 demandés par l’encadrement bleu, ce qui représente la troisième meilleure performance mondiale de la saison.

De son côté, Duhamel (21 ans) a remporté la finale du 200 m 4 nages en 2 min 11 sec 57, pour 2 min 12 sec 56 demandés devant Lesaffre (26 ans) deuxième en 2 min 12 sec 47.

Les trois nageurs rejoignent ainsi les cinq premiers qualifiés pour les JO : Florent Manaudou (50 m), Marie Wattel (100 m et 100 papillon), Yohann Ndoye Brouard (100 m dos et 200 m dos), Mélanie Hénique (50 m) et David Aubry, lui au titre de son podium mondial (bronze) sur 800 m en 2019.