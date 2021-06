Christian Eriksen : il poste un message rassurant sur Instagram depuis son lit d'hôpital

Deux jours après son malaise cardiaque en plein match contre la Finlande à l'Euro 2021, le Danois Christian Eriksen est toujours en observation à l’hôpital à Copenhague, mais il a tenu ce mardi, via un post Instragram, à remercier tous ceux qui se sont inquiétés pour lui et l'ont soutenu.

Le message est accompagné d'une photo du joueur sur son lit d'hôpital, qui semble avoir retrouvé le sourire après cet événement traumatisant.

«Bonjour à tous. Un grand merci pour vos salutations et messages doux et étonnants du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien - compte tenu des circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien. Maintenant, je vais encourager les gars de l'équipe du Danemark lors des prochains matchs. Jouez pour tout le Danemark. Salutations. Christian», a écrit le milieu de terrain danois de 29 ans.

Samedi, vers la fin de la première période de Danemark-Finlande, loin du ballon et de tout adversaire, Eriksen s'est effondré brutalement sur le terrain, les yeux révulsés. Dimanche, le médecin de la sélection Morten Boesen avait affirmé ne «pas avoir d'explication» à ce malaise. «Il était parti et nous avons fait un massage cardiaque pour le réanimer. C'était un arrêt cardiaque», avait-il expliqué.