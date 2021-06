David Ginola : «Les Bleus ont peut-être le groupe le plus talentueux qu’il n’y a jamais eu en équipe de France»

C’est le grand jour pour l’équipe de France. Présentés comme les grands favoris, les Bleus font leur entrée à l’Euro, ce mardi, face à l’Allemagne. Et David Ginola, ambassadeur de PokerStars Sports, sera l’un des fervents supporters des Tricolores, qu’il voit encore plus forts qu’en 2018 pour assumer leur statut et conquérir un nouveau titre.

Comme 84% des fans de football français (selon un sondage pour PokerStars Sports), allez-vous supporter l’équipe de France pendant cet Euro ?

Déjà, on ne peut que se réjouir que les Bleus soient aussi soutenus. Depuis un an et demi, on vit une période assez particulière et le football a toujours été un exutoire pour beaucoup de gens. On a pu s’en rendre compte par le passé avec les victoires en 1998, 2000 et 2018. Et avec la situation actuelle, on sent que les gens ont besoin de célébrer des choses. Ils sont derrière l’équipe de France avec l’envie de voir les Bleus gagner cet Euro pour faire la fête.

Et êtes-vous comme un peu plus de la moitié d’entre eux (54%) à imaginer les Bleus remporter la compétition ?

La dynamique engagée depuis 2018, et même avant, est quand même très bonne et positive. Ce groupe est peut-être le plus talentueux qu’il n’y a jamais eu en équipe de France avec des jeunes joueurs et des joueurs d’expérience. Elle regorge de talents avec des joueurs d’une grande qualité technique, physique et une intelligence de jeu. Didier Deschamps a sous la main un effectif incroyable. Du gardien de but à l’attaquant de pointe, il a l’embarras du choix. Pour un sélectionneur, c’est quand même une chance. Tout cela fait que l’équipe de France, pour moi, est bien évidemment favorite. Après une compétition reste une compétition et rien n’est jamais acquis dans le football.

Cette équipe est-elle plus forte qu’en 2018 ?

Elle est plus forte dans la mesure où cela fait un moment que ces joueurs jouent ensemble et se côtoient. Sur les images que l’on peut voir, on sent une sorte de connivence, de fraternité entre eux. Ils ont plaisir de se retrouver. Même pour Karim Benzema, qui a fait son retour après cinq ans d’absence, c’est plus facile pour lui d’arriver dans un groupe comme celui-là. Et forcément, sur le plan sportif, son retour dans cet effectif est indéniablement un plus. Mais seuls les résultats diront si c’était un bon choix de le rappeler.

«Le retour des supporters dans les stades, c’est un plus incroyable»

Le premier choc contre l’Allemagne devrait permettre de se faire une véritable idée sur leur capacité à aller loin dans cet Euro…

Dans ce groupe, qualifié de groupe de la «mort», avec l’Allemagne et le champion d’Europe en titre le Portugal, cette entrée en matière face aux Allemands est déjà un match couperet. Une victoire lancerait parfaitement les Tricolores, qui enverraient également un message d’entrée. En revanche, une défaite mettrait les Bleus dans une position délicate, même si avec cette formule, où les deux premiers et les six meilleurs troisièmes sont qualifiés, tout restera possible pour se qualifier pour les 8es de finale.

La pression, en raison de leur statut de favoris et de champions du monde, pourrait-elle inhiber les Bleus ?

Je ne suis pas avec les joueurs mais je les sens vraiment unis avec un vrai esprit de camaraderie comme en 2018. Et c’est primordial pour gagner ce genre de compétition. Bien évidemment, la qualité et le talent sont importants. Mais quand un groupe vit un mois ensemble au quotidien, il faut qu’il y ait un vrai état d’esprit. Et j’ai vraiment l’impression que des affinités fortes unissent ce groupe. C’est ce qui fait aussi que pour moi cette équipe de France est encore plus forte qu’en 2018. Mais j’ai été footballeur, je le suis au fond de moi encore, et je sais parfaitement que le football reste le football. Tout peut se passer.

Cet état d’esprit leur avait justement permis de décrocher le titre de champion du monde en 2018…

C’est exactement ça. Après il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je ne parle pas du côté technique et tactique, mais Didier Deschamps a su apporter cet état d’esprit et cette volonté d’étoffer leur palmarès. Et puis, il y a cette défaite en finale de l’Euro 2016 qui peut également être une source de motivation supplémentaire. Certains joueurs ont encore ce revers en travers de la gorge. Ils vont avoir cette envie de réussir là où ils ont échoué il y a cinq ans. Ce qui s’est passé lors de cette finale leur a servi à la Coupe du monde 2018 et va encore les aider dans ce championnat d’Europe.

Cet Euro marque aussi le retour des spectateurs dans les tribunes…

Sans spectateur dans les tribunes, on perd l’essence même du football. Et pendant un an et demi, on s’est rendu compte qu’un match de football sans public, ce n’est plus du tout la même chose. Que ce soit pour les téléspectateurs et pour les joueurs. Le football doit se jouer devant du public. Et aujourd’hui, c’est vrai que le retour des supporters dans les stades, c’est un plus incroyable. Et c’est pour ça aussi que PokersStars Sports a mis l’accent dessus pendant cet Euro en mettant en avant les supporters avec l’opération «Fan du Match».

«J'aimerais voir une finale entre la France et l'Angleterre»

En quoi consiste cette opération ?

Pendant et après les matchs de l’équipe de France, les supporters qui partageront une vidéo sur les réseaux sociaux en train de célébrer (ou d’exprimer leur frustration avec le hashtag #FanDuMatch) pourront être désignés comme le «Fan du match». Le gagnant (un par match) sera désigné par un jury dont je fais partie et recevra plusieurs cadeaux. Ils auront également l’opportunité́ de devenir le «Fan Ultime du Match» et de gagner là aussi de nombreux cadeaux.

Avec @PSSportsFr nous souhaitons trouver le #FanDuMatch de l'#Euro





Après chaque match , un gagnant recevra 250€ de pari sur PokerStars Sports + aura la chance de remporter le titre de Fan ultime du tournoi!



Découvrez comment y participer sur Instagram



@pokerstarssportsfr pic.twitter.com/2b2M8CIAPS — David Ginola (@teamginola) June 14, 2021

Et vous, quel type de supporters allez-vous être pendant l’Euro ?

Je vais être un immense fan, car j’ai été frustré pendant un an et demi. Après quand on a été joueur de football, comme moi, on ne regarde pas les matchs de la même manière. Devant une rencontre, je suis davantage dans l’analyse du match. Je regarde les qualités, les forces en présence, la façon de jouer… En tout cas, je vais regarder tous les matchs des Bleus et le plus de rencontres possibles, car il y a un manque à combler. Ce genre de compétition permet aussi de regarder des équipes qu’on n’a pas l’habitude de voir comme l’Autriche ou la Macédoine. Ça me ramène aussi à des années en arrière quand j’étais jeune et que je regardais les matchs avec mon père. Et c’est ça aussi qui m’a donné envie de jouer au football.

Quelle serait votre finale de rêve ?

J’aimerais voir une finale entre la France et l’Angleterre. C’est évidemment un choix du cœur avec la France et l’Angleterre, qui est mon pays d’adoption. J’aimerais voir les Anglais gagner une première grande compétition depuis 1966. Ils ont un effectif intéressant, mais il faut voir s’ils seront à la hauteur de l’événement. Il y a aussi l’Italie, car je suis d’origine italienne et pour mon père l’hymne de l’Italie est très important.