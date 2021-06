Euro 2021 : L'ULM d'un militant de Greenpeace manque de s'écraser en tribune avant France-Allemagne

Un activiste de Greenpeace a frôlé la catastrophe en manquant de s'écraser dans une tribune du stade de Munich (Allemagne) juste avant le match de l'Euro 2021 entre la France et l'Allemagne.

Le militant de l'association écologiste est arrivé juste avant le coup d'envoi du match, à bord d'un engin de type ULM. Arborant une voile «Kick Out Oil» («Dehors le pétrole»), il a survolé la pelouse de l'Allianz Arena, avant d'être déséquilibré par un câble porteur d'une caméra aérienne. On peut le voir frôler une tribune de spectateurs sur cette vidéo tournée par le journaliste Max Merrill.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021