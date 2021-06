Euro 2021 : Qui va tirer les penalties pour l’équipe de France ?

C’est un exercice qui n’a pas souvent réussi à l’équipe de France ces derniers temps. Les Bleus ont manqué cinq de leurs huit derniers penalties. Des échecs répétés qui ont relancé le débat sur l’identité du tireur au sein des Tricolores, même si Antoine Griezmann devrait rester le tireur attitré des champions du monde.

A la veille de l’entrée de l’équipe de France à l’Euro, contre l’Allemagne, Didier Deschamps a lui-même laissé planer le mystère, gardant «secret» son choix. «Je ne vais pas vous donner de précisions, sinon j’en donne à l’adversaire. Vous le verrez en temps voulu», a lâché le sélectionneur tricolore.

Le sujet semble en tout cas sensible dans les rangs des Bleus. Et il l’est devenu encore un peu plus avec la récente sortie de Kylian Mbappé en conférence de presse. «J’ai entendu Grizi (Antoine Griezmann) qui a parlé de ça, mais pour l’instant le coach n’a rien dit. J’ai peut-être loupé. On verra sur le moment. Pour l’instant, il n’y a pas de hiérarchie», a déclaré l’attaquant du PSG, qui avait été mis en échec dans cet exercice au Kazakhstan en mars dernier.

Mais cette hiérarchie semble pourtant claire et elle n’a pas changé. Griezmann est toujours en charge de cette tâche, lui qui n’avait jamais tremblé lors de la Coupe du monde 2018 en Russie avec un sans-faute face à l’Australie, l’Argentine et la Croatie. Et même s’il a connu trois échecs entre novembre 2019 et septembre 2020, il a été conforté par Didier Deschamps avant l’entrée des Bleus dans la compétition.

Après, libre à lui de laisser le ballon à l’un de ses coéquipiers, comme il l’avait fait avec Karim Benzema en match de préparation contre le pays de Galles à Nice. «J’ai de la confiance pour continuer à tirer les penaltys. C’est moi qui peux décider ou non de le laisser à un autre, j’aime donner du plaisir et partager. Mais je reste quand même le tireur numéro 1», avait-il d’ailleurs confié dans Téléfoot. Le débat est désormais clos.