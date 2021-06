Turquie-Pays de Galles, Euro 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Turquie affronte le Pays de Galles, ce mercredi 16 juin, pour la 2e journée de l’Euro 2021. Voici le programme TV complet.

Largement battus en ouverture de la compétition par l’Italie (3-0), les Turcs espèrent se relancer contre les Gallois, auteurs d’un nul contre la Suisse (1-1).

«Pendant les deux jours qui ont suivi le match, nous étions très fragiles, nous étions abattus. Nous étions vraiment fatigués et négatifs, a avoué Burak Yilmaz, l’attaquant de Lille. Nous avons eu des réunions productives avec le sélectionneur. Et puis nous avons commencé à nous sentir mieux et nous avons commencé à revenir à la normale.»

L'ancien buteur de Galatasaray doit rebondir à Bakou (Azerbaïdjan) devant 4.000 supporters turcs qui ont fait le déplacement et se tiendront aux côtés des supporters azerbaïdjanais, qui soutiendront la Turquie en raison des liens historiques et culturels qui unissent les deux pays.

La Turquie doit éviter la défaite si elle veut préserver ses chances d'atteindre les huitièmes de finale de la compétition pour la première fois depuis 2008.

Programme TV

Turquie-Pays de Galles

Euro 2021

18h sur beIN SPORTS 1