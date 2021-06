Boxe : Fury-Wilder 3, l’incroyable conférence de presse (vidéo)

Tyson Fury et Deontay Wilder se sont retrouvés mardi pour la première conférence de presse en vue de leur troisième combat le 4 juillet prochain. Et ce fut assez collector.

Ils ont encore fait parler d’eux. Alors qu’ils se retrouveront pour une trilogie incroyable à la T-Mobile Arena de Las Vegas, après un premier match nul et une victoire du «Gypsy King» en février 2020, c’est une conférence de presse originale auxquels les fans ont eu le droit.

A Los Angeles, les deux hommes ont observé un face-à-face immobile et silencieux durant plus de cinq minutes. Avant ça, Deontay Wilder n’avait pas envie de parler. Celui qui a mis du temps avant de s’exprimer après sa première défaite en carrière, et la perte de la ceinture WBC des poids lourds, semble avoir décidé d’opter pour la concentration et la discrétion et éviter toute fatigue d’avant combat. Comme en février 2020.

La dernière chance de Wilder

«Je cherche un gros KO tout de suite, a de son côté affirmé Tyson Fury (30 victoires et un nul). Je ne crois pas qu'il soit mentalement, physiquement ou émotionnellement impliqué dans son combat. Je pense qu'il le fait pour de mauvaises raisons. Et quand les gens font les choses pour les mauvaises raisons, ils finissent toujours par se blesser.»

«The Bronze Bomber» ne s’est exprimé que pendant 25 secondes face à la presse. «Assez parlé, a-t-il lancé. Il est temps de lui couper la tête. Parce que le 24 juillet prochain, il y aura un bain de sang, achetez vos billets maintenant, je vous verrai bientôt.»

A 35 ans, l’Américain (42 victoires, un nul et une défaite) est dans l'obligation de battre Fury pour relancer sa carrière. De son côté, le Britannique espère ensuite enfin affronter son compatriote Anthony Joshua, qui affrontera lui Oleksandr Usyk en août.

