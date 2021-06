Equipe de France : la magnifique promesse de Paul Pogba à sa mère

Paul Pogba et les Bleus sont en mission. Trois ans après leur sacre mondial en Russie, ils vont tout faire pour conquérir le titre de champion d'Europe. C’est en tout cas la promesse faite par le milieu de terrain tricolore à sa mère.

Sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich, mardi soir, le milieu de terrain de Manchester United a exprimé sa détermination dans les gestes avec une prestation majuscule. Mais aussi dans les paroles. Quelques minutes après la victoire de l’équipe de France contre l’Allemagne (1-0), le numéro 6 tricolore a pu échanger, de loin en raison des restrictions sanitaires, avec quelques proches présents dans les tribunes, dont sa mère et son frère Mathias. «On va chercher la coupe, on va chercher la coupe», a-t-il ainsi promis à sa maman. «Ce n’est pas fini, on est ensemble», a-t-il également lancé avant de se taper le poing rageur sur sa poitrine.

Et avec un Paul Pogba aussi déterminé et impressionnant sur le terrain, les Bleus ont des raisons d’y croire. Elu homme du match, l’ancien turinois a été à l’origine du but contre son camp de Mats Hummels avec une merveille de passe à destination de Lucas Hernandez. Mais il a également fait preuve d’une incroyable activité en étant le joueur qui a touché le plus de ballons (78), qui a gagné le plus de duels (13) ou encore qui a réalisé le plus d’interceptions (12).

A lui et ses coéquipiers désormais d’enchaîner, samedi, à Budapest contre la Hongrie pour s’ouvrir, dans un premier temps, encore un peu plus le chemin vers les 8es de finale, avant d’être opposé au Portugal lors de la dernière journée de la phase de poules (23 juin).