Eurobasket féminin 2021 : équipes, calendrier, TV… Tout savoir sur la compétition

L’Eurobasket 2021 féminin, auquel participent les Bleues, s’ouvre jeudi en France et en Espagne. Voici tout ce qu’il faut savoir.

La formule

Les 16 nations qualifiées sont réparties en quatre groupes de quatre équipes. Les quatre premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les quarts de finale, les deuxièmes et troisièmes passent par un barrage. Les quatrièmes sont éliminés.

Où se passe l’Euro ?

Le premier tour, les barrages et les quarts de finale sont disputés à Strasbourg et Valence (dans le sud de l'Espagne), les demi-finales, les matchs de classement et la finale se jouent à Valence.

Retransmission TV

Toute la compétition se déroule sur les antennes de Canal+. Les rencontres de l’équipe de France seront à suivre sur la chaîne Canal+ Sport.

Les équipes présentes

Groupe A : Espagne, Suède, Slovaquie, Bélarus

Groupe B : Serbie, Italie, Monténégro, Grèce

Groupe C : Belgique, Slovénie, Turquie, Bosnie-Herzégovine

Groupe D : France, Russie, République tchèque, Croatie

Le calendrier

Phase de groupe : 17 au 20 juin

Barrages : 21 juin

Quarts de finale : 23 juin

Demi-finales et match de classement : 26 juin

Finale et match pour le bronze : 27 juin

L’équipe de France

Meneuses, arrières : Alix Duchet (23 ans, 1,63 m, Bourges), Olivia Epoupa (27 ans, 1,65 m, Charnay), Marine Johannès (26 ans, 1,77 m, Lyon), Sarah Michel (31 ans, 1,80 m, Bourges)

Ailières : Diandra Tchatchouang (30 ans, 1,89 m, Montpellier), Valériane Vukosavljevic (27 ans, 1,85 m, Basket Landes), Gabby Williams (24 ans, 1,80 m, Sopron/HUN)

Intérieures : Alexia Chartereau (22 ans, 1,91 m, Bourges), Helena Ciak (31 ans, 1,97 m, Lyon), Sandrine Gruda (33 ans, 1,97 m, Schio/ITA), Endy Miyem (33 ans, 1,88 m, Charleville-Mézières), Iliana Rupert (19 ans, 1,94 m, Bourges)

Sélectionneuse : Valérie Garnier