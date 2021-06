«Il m’a un peu grignoté» : Paul Pogba revient sur la morsure d’Antonio Rüdiger

C’est l’une des images du choc entre la France et l’Allemagne. Quelques instants avant la pause de la rencontre, Paul Pogba a été mordu dans le dos par Antonio Rüdiger. Mais le milieu de terrain français ne lui en a pas tenu rigueur et a même plaidé l’indulgence au coup de sifflet final.

Le geste a échappé à l’arbitre. Mais pas aux caméras de télévision. Juste avant la pause, le défenseur de Chelsea était au marquage du joueur de Manchester United. Et soudainement, il s’est approché de l’ancien joueur de la Juventus et lui a planté ses dents dans le dos. Pogba s’est immédiatement plaint au corps arbitral avec véhémence, sans que l’homme au sifflet ne bronche. Rüdiger s’en est tiré sans le moindre carton et a pu terminer la rencontre.

A la fin du match, Paul Pogba, élu homme du match face aux Allemands, est revenu sur cet incident. «C’est un ami à moi. Sur le terrain, il y a eu un petit accrochage comme vous avez pu le voir sur les images. Il m’a un peu grignoté. C’était peut-être amical comme on se connaît bien. Je l’ai déclaré à l’arbitre, après c’est à lui de prendre les décisions. Il n’a pas mis de carton rouge et c’est tant mieux», a-t-il déclaré.

Et le numéro 6 des Bleus, à l’origine du but de Mats Hummels contre son camp qui a offert la victoire aux Tricolores à Munich (1-0), espère que Rüdiger n’aura pas d’ennuis par la suite et qu’il n’écopera pas de matchs de suspension. «Je ne veux pas qu’il soit suspendu, a-t-il insisté. A la fin du match, on s’est embrassé et puis voilà.» Paul Pogba est déjà passé à autre chose et est tourné vers le prochain match de l’équipe de France, programmé samedi, à Budapest contre la Hongrie.