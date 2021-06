Le Français Stéven Le Hyaric va tenter de traverser 6 déserts à vélo

Stéven Le Hyaric, aventurier cyclo, lance ce jeudi en Namibie, la première étape de son nouveau défi en 2021 : la traversée des six plus grands déserts au monde à vélo.

Après l’Himalaya en 51 jours ou encore Paris-Dakar en 20 jours, l’ancien cycliste professionnel repart dans un nouveau défi hors norme mais qui se veut aussi poignant humainement qu’écologiquement. Et c'est donc par le désert de Namibie qu'il va commencer avec l’objectif de le parcourir en 20 jours à vélo.

Ce «projet 666», Stéven Le Hyaric le prépare depuis 3 ans comme il l’a avoué. «L’idée, c'est de faire un grand tour du pays, de près de 4 200 km, en frôlant ses frontières, a-t-il expliqué. L'itinéraire traverse le Namib, puis le Kalahari. L'idée, c'est de montrer au monde des images de ces déserts, les plus vieux au monde.»

Trouver des points d'eau

L’aventurier sera suivi pendant quelques jours par une équipe qui filmera sa progression mais il sera rapidement seul, sans assistance. «Logistiquement, c’est assez simple, indique-t-il. Je pars en autonomie, avec des pochettes de bikepacking, mon vélo gravel et de l'eau. Je sais que je ne pourrais prendre que peu d'eau sur moi (20 litres au maximum) (…) Je devrais trouver un point d'eau tous les 200-300 km. Il y a deux ans, j'ai passé beaucoup de temps dans le Middle East, où les températures montaient à 60° au soleil, donc je tiens les températures extrêmes.»

A travers ce défi, Stéven Le Hyaric espère réveiller les consciences sur ce que l’humanité s’apprête à vivre du fait du dérèglement climatique. Il souhaite en effet sensibiliser et attirer l’attention sur les changements en cours, à venir, des conséquences sur la nature et des effets sur le corps humain. Et cela va donc commencer avec le désert de Namib.