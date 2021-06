Une page se tourne. L'Espagnol Sergio Ramos quitte le Real Madrid, son club depuis 2005.

Le club madrilène l'a annoncé ce mercredi soir dans un communiqué. Une cérémonie d'hommage et d'adieux aura lieu ce jeudi 17 juin à 12h30 en présence du président Florentino Perez, puis Sergio Ramos s'exprimera lors d'une conférence de presse, précise le club.

Le contrat du défenseur central avec le Real expire le 30 juin et les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un terrain d'entente. Selon la presse espagnole, le club proposait au joueur un an supplémentaire assorti d'une diminution de salaire de 10% alors que Ramos souhaitait prolonger pour deux ans.

Capitaine et joueur emblématique du club merengue, dont il portait le maillot depuis 2005, Sergio Ramos a notamment remporté quatre Ligue des champions, cinq Liga et a inscrit plus de 100 buts en 16 saisons.

Vers le PSG ?

Pour l'heure, le joueur n'a pas communiqué sur sa prochaine destination. Début mai, un journaliste qatari avançait que Sergio Ramos avait reçu une offre du PSG. Affaire à suivre...