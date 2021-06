Superligue : le Real Madrid, le Barça et le Juve pourront jouer la Ligue des champions

Le Real Madrid, le Barça et la Juventus Turin, trois clubs fondateurs de la fameuse Superligue qui a finalement été annulée, pourront disputer la prochaine Ligue des champions selon la presse espagnole.

Ils étaient dans l’œil du cyclone. Les trois formations «rebelles», qui étaient les seules à ne pas avoir retiré leur participation à la nouvelle compétition qui prévoyait de n’inclure que certains clubs riches, ont finalement été épargnées.

D’après l’agence de presse espagnole, le Real, le Barça et la Juve auraient reçu un courrier confirmant l’annulation de la potentielle sanction.

«Ce n'est rien d'autre qu'un document administratif en réponse à une demande d'admission à la compétition, puisqu'ils se sont qualifiés sportivement et ont obtenu une licence de la part de leur fédération», a toutefois indiqué l'UEFA.

Pour rappel, l’instance européenne avait suspendu la semaine dernière sa procédure disciplinaire lancée fin mai à l’encontre des trois clubs. «La chose importante, pour moi, c'est que ces trois clubs ont perdu la bataille morale et sportive, avait confié Aleksander Ceferin. Maintenant c'est une bataille juridique, je considère qu'il faut laisser les avocats la terminer. L'avis de l'équipe juridique était d'abord de s'occuper des dossiers en cours devant la justice et ensuite reprendre la procédure disciplinaire. La justice est parfois un peu en retard, mais elle arrive toujours, dans la vie. Et elle arrivera dans cette affaire.»