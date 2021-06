UFC, Bellator, EFL, Cage Warriors… quelles sont les principales organisations MMA ?

Le MMA a le vent en poupe ces dernières années. Les organisations sont nombreuses à organiser des combats régulièrement. Voici la liste.

UFC

Considérée comme la Ligue des champions, l’Ultimate Fighting Championship est la plus grande et la plus connue des organisations d’arts martiaux mixtes. Les meilleurs combattants, femmes et hommes confondus, y passent. De Conor McGregor à Khabib Nurmagomedov (désormais à la retraite) en passant par les Français Cyril Gane, Manon Fiorot ou encore Fares Ziam et Alan Baudot, ils sont nombreux.

Bellator

Créé en 2008, le Bellator MMA est l’autre énorme ligue de la planète. De très grands noms y sont passés comme Michael Chandler ou Douglas Lima. Actuellement, plusieurs combattants tricolores passent dans la cage du Bellator comme Cheick Kongo, Yves Landu, Lucie Bertaud, Emmanuel Dawa ou encore Fabacary Diatta.

Cage Warriors

Le Cage Warriors est considéré comme l’une des meilleures ligues permettant d’ailleurs aux meilleurs combattants de se rendre ensuite en UFC. Les combats sont souvent à Londres. Plusieurs Français de qualité y sont comme Morgan Charrière ou le prometteur Mehdi Ben Lakhdar.

PFL

La Professional Fighters League a la particularité d'organiser ses combats sous la forme d'une compétition (pré-saison, saison régulière et play-offs). Le vainqueur de chaque ligue se voit attribuer la somme d'un million de dollars. La championne du monde de boxe, Clareesa Shields l'a rejoint. Quelques Français y sont inscrits comme Antoine Dizy, Jason Ponet ou plus récemment l’ancienne lutteuse Cynthia Vescan.

Hexagone MMA

Nouvel arrivé, Hexagone MMA a été créé par Jérôme Pourrut, Laurent Pourrut, David Rothschild et Orsat Zovko. La première édition va se produire le 9 juillet prochain à Paris La Défense Arena.

ACA

Absolute Championship Berkut est l'une des plus grandes et des meilleures organisations de MMA en Europe. Fondée en 2014 à Grozny, elle a de nombreux combattants brésiliens et russes comme Thiago Silva, Albert Tumenov, Brett Cooper, Zabit Magomedsharipov, Artem Levin.

Oktagon MMA

Basée en République tchèque et Slovaquie, Oktagon MMA est également très côtée dans le milieu. De nombreux combattants y passent pour leurs débuts ou pour se relancer parfois. Chez les Français, la combattante Rizlen Zouak y est actuellement.

UAE Arabia

C’est l’une des dernières organisations à avoir vu le jour. Les Emirats Arabes unis se sont dotés de leur propre organisation surnommée UAE Warriors Arabia. Les combats se déroulent à Dubaï et Abu Dhabi. De nombreux Français y combattent également.

D'autres auraient pu être citées comme One Championship, King of The Cage, Fight Nights Global, Rizin FF ou encore M-1 Global.

