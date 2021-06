Vidéo : le pire but contre son camp de l’année inscrit par le gardien d’Haïti

Mats Hummels risque de se sentir moins seul. Si le défenseur allemand a marqué contre son camp, mardi soir, contre la France (1-0), il a pu être quelque peu consolé par l’énorme bourde du gardien d’Haïti en éliminatoire de la Coupe du monde 2022. Une erreur lourde de conséquence.

Trois jours après s’être inclinés au match aller (1-0), les Haïtiens retrouvaient le Canada avec pour enjeu une qualification pour le dernier tour éliminatoire au Mondial 2022 de la zone Concacaf. Mais ils ont été plombés par leur portier, qui fêtait sa première sélection.

Sur une passe en retrait, tout à fait normal, d’un de ses coéquipiers, Josué Duverger, âgé de 21 ans et qui évolue au Vitoria Setúbal en 3e division portugaise, a complétement manqué son contrôle avec le ballon passant sous sa semelle. Dans la foulée, il a alors tenté de se rattraper en dégageant le plus loin possible. Mais il s’est une nouvelle fois loupé.

GOAL





Oh no.





One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/QbF3CFwdyd

— OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021