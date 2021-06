Coca remplacé par de l'eau : quand Manuel Locatelli imite Cristiano Ronaldo (vidéo)

Cristiano Ronaldo fait des émules. Quelques jours après avoir caché les bouteilles de Coca-Cola posées devant lui en conférence de presse, lundi, pour les remplacer par de l'eau, la star portugaise a été imitée par le joueur italien Manuel Locatelli mercredi soir.

Arrivé devant les journalistes après sa prestation énorme contre la Suisse (3-0) à l'Euro, qui lui a valu le trophée d'homme du match, le milieu de terrain de Sassuolo a posé sur la table face à sa chaise une bouteille d'eau fraîche, avant de décaler de quelques centimètres les deux bouteilles de soda déjà installées. Une scène qui a provoqué quelques rires dans la salle de presse, face à un Manuel Locatelli tout sourire.

Ce petit jeu, lancé par Cristiano Ronaldo lundi, ne doit au contraire pas vraiment amuser Coca-Cola, qui fait partie des sponsors officiels de la compétition et paie pour s'afficher durant la compétition, notamment en conférence de presse. Après le geste de CR7, la valeur boursière de l'entreprise américaine a chuté de 4 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros), passant de 242 milliards à 238 milliards de dollars. Ce jeudi, elle ne s'était toujours pas reprise, sa capitalisation stagnant à 237 milliards.

Cristiano Ronaldo is set to become the first player to feature in five different European Championship tournaments. The secret ingredient? Água. pic.twitter.com/K5xrvuPm8i

A noter que Manuel Locatelli n'a pas touché à la bouteille de bière de la marque Heineken, elle aussi posée devant lui en conférence de presse, juste devant son trophée d'homme du match, dont l'entreprise est le sponsor officiel. A l'inverse de Paul Pogba, qui avait retiré la bouteille d'alcool mardi soir après la victoire des Bleus face à l'Allemagne (1-0). Les footballeurs en auraient-il assez d'être des hommes-sandwichs ?

First Ronaldo with the Coca-Cola...





Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference pic.twitter.com/SU1ifQPGOP

— Goal (@goal) June 16, 2021