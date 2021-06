Rafael Nadal renonce à Wimbledon et aux JO de Tokyo

Rafael Nadal, battu en demi-finale de Roland-Garros, a déclaré forfait jeudi pour Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo.

«Ça n’a pas été une décision facile à prendre mais, après avoir écouté mon corps et discuté avec mon équipe, je pense que c'est la bonne décision», a indiqué le n°3 mondial sur Twitter.

Battu par Novak Djokovic, Rafael Nadal juge que le délai de récupération entre les deux tournois du Grand Chelem est trop court cette saison. «Le fait qu'il n'y ait que deux semaines entre RG et Wimbledon ne facilite pas les choses pour la récupération physique après une saison sur terre battue toujours exigeante, ajoute le Majorquin. L'objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c'est-à-dire jouer au plus haut niveau.»

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 17, 2021