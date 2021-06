Vidéo : un boxeur frappe son adversaire avant le combat et finit KO

En Nouvelle-Zélande, un boxeur a mis un coup de poing à son adversaire avant le combat avant de finir KO quelques minutes plus tard.

A jouer au plus fort, il l’a regretté. Alors qu’il voulait sûrement impressionner Andrei Mikhailovic, Alex Hanan a lancé un jab du gauche dans l’estomac de son adversaire au moment où les deux hommes devaient, comme le veut la tradition, se toucher les gants avant de rejoindre leur coin pour s’affronter.

Il faut dire que la tension était déjà palpable au moment de la pesée lorsque Hanan avait fait le signe du pistolet en direction de Mikhailovic avec la main. De quoi bien chauffer les esprits pour ce combat de boxe.

Mikhailovic s’est donc vengé rapidement en remportant le combat, dès le 2e round, en mettant KO son adversaire à la suite d’un sublime crochet. Beau joueur, Alex Hanan a reconnu sa défaite et a offert une accolade à son bourreau du jour.

