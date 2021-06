Hongrie-France : les Bleus ont un statut à confirmer

Une nouvelle bataille. L’équipe de France affrontera, demain, la Hongrie chez elle lors de son deuxième match de l’Euro 2021 avec l’objectif de décrocher une deuxième victoire consécutive et s’ouvrir les portes des huitièmes de finale.

Après le brillant succès inaugural contre l’Allemagne (0-1), mardi à Munich, les hommes de Didier Deschamps ont rallié la banlieue de Budapest pour préparer ce rendez-vous contre la présumée équipe la plus faible de ce groupe F. Mais attention, les «Magyars» sont peut-être les Petits Poucets, ils vendent chèrement leur peau. Et les Portugais s’en sont rendus compte. Les champions d’Europe en titre ont dû attendre la 84e minute pour parvenir à forcer le verrou hongrois et finalement s’imposer (3-0).

Autant dire que les coéquipiers de Lucas Hernandez savent d’ores et déjà à quoi s’en tenir dans la bouillant Ferenc Puskas-Arena où 60.000 spectateurs sont attendus – la capitale hongroise est la seule des onze villes-hôtes de l'Euro à ne pas avoir retenu de jauge limitant l'accueil du public malgré la persistance de la crise sanitaire –.

Les tricolores qualifiés ?

«On a déjà fait un très bon premier match, c’est à nous de continuer face à la Hongrie, ce ne sera pas facile, a indiqué le latéral gauche tricolore. Le stade sera plein, ça fait longtemps. Ce sera à nous de nous adapter et de rester concentrés dès la première minute. Ce sera une autre bataille, une autre guerre et ce sera à nous de répondre présent.»

Emmenés par Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann, qui espèrent inscrire leur premier but dans la compétition, les champions du monde voudront éviter d’attendre aussi longtemps que les Portugais qu’ils retrouveront ensuite mercredi pour la dernière journée de la phase de poules. «Ils sont très costauds et ils ne laissent pas beaucoup d'espace, a indiqué Hernandez. Je pense qu'il faudra tout donner sur le terrain et aller chercher la victoire dès le début.»

Reste à savoir si le sélectionneur décidera de reconduire le même 11 de départ que contre l’Allemagne. Pour rappel, en cas de victoire (et que le Portugal s’impose aussi dans le même temps contre l’Allemagne) contre la Hongrie, les Bleus seraient d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Avant une finale de groupe contre Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.