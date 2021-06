Max Verstappen : «Le titre est l’objectif de toute une vie»

Il avait quitté Bakou (Azerbaïdjan) frustré et dépité après son abandon. Deux semaines plus tard, Max Verstappen, rencontré grâce à son sponsor officiel CarNext, a débarqué au circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France, ce week-end, reglonflé à bloc pour reprendre sa marche en avant dans la quête de son premier titre de champion du monde de F1. Et la lutte avec Lewis Hamilton promet d’être encore intense.

Pensez-vous être en mesure de lutter avec Mercedes et Lewis Hamilton ce week-end ?

Je suis excité à l’idée de courir ici et j’espère être une nouvelle fois à la lutte avec eux. Cette année, nous sommes plus compétitifs partout. Et nous pouvont aussi être rapides ici pour prétendre à la victoire. Le nouveau moteur va nous aider.

Pensez-vous que devenir champion du monde en battant Lewis Hamilton sur la piste cette année donnerait plus de valeur à un titre de champion du monde ?

En tant que pilote, on se bat pratiquement toute une vie pour remporter un titre de champion. C’est vraiment l’objectif d’une vie. Et c’est toujours beau de battre n’importe qui, et pas seulement Lewis. Il y a beaucoup de bons pilotes en Formule 1. Quelques fois, on oublie que le niveau est très élevé. Je suis pratiquement sûr que le jour où Lewis partira, d’autres vont arriver et qu’ils auront un très gros niveau aussi.

Est-ce une frustration de ne pas avoir encore décroché ce titre ?

Non car il y a d’autres pilotes qui sont également à la poursuite du titre avec l’ambition de devenir champion du monde. Pour l’instant, on n’a pas réussi à décrocher ce titre, mais on ne va pas lâcher et on va essayer d’y parvenir. Cette année, on a une chance d’atteindre notre objectif. Même si la saison est encore longue et beaucoup de choses peuvent se passer.

Qu’est ce qui fera votre force dans la lutte pour le titre ?

Tout simplement rester moi-même. Cette force d’être uniquement focalisé sur moi-même.

En quoi le Max Verstappen de 2021 est encore plus fort que celui de 2020 ?

J’apprends chaque année depuis que je suis en Formule 1. Il y a des choses que j’ai pu améliorer grâce à l’expérience acquise. J’essaie de mettre à profit mes acquis pour essayer de mieux performer.

Seriez-vous prêt à changer d’équipe pour gagner le titre ?

Je ne pense pas avoir besoin de rejoindre une autre équipe. Je suis vraiment heureux là où je suis en ce moment. On fait un très bon travail cette année. On doit poursuivre pour aller chercher ce titre.

En vous projetant dans 10 ans, combien de titres aimeriez-vous avoir remporté ?

Dans dix ans ? Dix titres !

Quand Lewis Hamilton quittera la F1, qui voyez-vous devenir votre principal rival dans la course aux titres de champion du monde ?

Tout dépendra des monoplaces qu’il y aura autour de moi. Mais même les autres équipes sont devenues compétitives. Peu importe quand Lewis décidera d’arrêter, ça restera très compétitif.

Hors circuit, quelles sont vos relations avec lui ?

Chacun a sa propre vie. Quand je ne cours pas, j’aime passer du temps avec mes amis et ma famille. Avec Lewis comme avec les autres pilotes, on ne se voit pas tant que ça hors des courses, mais je pense que c’est tout à fait normal.