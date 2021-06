Top 14 : le Stade rochelais veut sa revanche

La troisième sera-t-elle la bonne ? Après deux tentatives manquées (2017 et 2019), le Stade Rochelais, opposé ce vendredi soir au Racing 92, espère enfin atteindre la finale de Top 14.

D’autant que cette saison, les Maritimes se présenteront beaucoup plus armés techniquement et mentalement. Deuxième de la saison régulière à égalité de points avec son adversaire du jour, La Rochelle a impressionné son monde. Et pas seulement sur la scène nationale.

Finalistes malheureux de la Coupe d’Europe (battus par le Stade toulousain), les coéquipiers d’Uini Atonio avaient réussi une énorme performance en battant le Leinster (32-23) en demi-finale. «Si le club est mieux armé ? Oui, il y a une montée en puissance depuis des années, a confié le pilier du XV de France au club depuis 2011. (…) Les recrues de cette année comme Will (Skelton) et Brice (Dulin) nous font un bien fou.»

Face aux expérimentés Racingmen, déçus après leur élimination en quarts de finale de Coupe d'Europe et impressionnants contre le Stade Français en barrages de Top 14 la semaine passée (38-21), les Rochelais devront se montrer irréprochables s’ils veulent composter leur ticket. Et enfin conjurer le sort.