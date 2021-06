Euro 2021 : voici la composition de l’équipe de France face à la Hongrie avec un changement

Didier Deschamps a décidé de procéder à un changement de son onze de départ victorieux contre l’Allemagne. Pour le deuxième match des Bleus à l’Euro, ce samedi, face à la Hongrie, Lucas Digne remplace Lucas Hernandez dans le couloir gauche de la défense. Pour le reste, rien ne change.

Lucas Hernandez a été diminué ces dernières semaines par une blessure à un genou. Elle ne l’avait pas empêché de tenir sa place pour le premier match contre l’Allemagne (1-0). Sur une ouverture de Paul Pogba, le latéral tricolore avait même été à l’origine du but contre son camp de Mats Hummels. Mais Didier Deschamps n’a sans doute pas souhaité prendre le moindre risque avec le joueur du Bayern Munich en vue de la suite de la compétition.

La composition de l'Equipe de France face à la Hongrie ! #HONFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/pvOBPyL0lj — Equipe de France (@equipedefrance) June 19, 2021

Hormis ce changement, le patron des champions du monde a reconduit la même équipe avec Hugo Lloris dans le but tricolore, une défense composée de Benjamin Pavard à droite, Raphaël Varane associé à Presnel Kimpembe dans l’axe et donc Digne sur le côté gauche, un milieu de terrain emmené par N’Golo Kanté, Paul Pogba et Adrien Rabiot, et enfin le trio d’attaque constitué d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Une nouvelle victoire à la Puskas Arena permettrait à l’équipe de France de décrocher son billet pour les 8es de finale avant même son dernier match dans le groupe F, prévu mercredi, contre le Portugal.

Le onze de départ des Bleus

Lloris (cap.)



Pavard - Varane, Kimpembe - Digne



Pogba, Kanté, Rabiot



Griezmann, Benzema, Mbappé