F1 : Max Verstappen en pole du Grand Prix de France, la grille de départ complète

Max Verstappen continue de mener la vie dure à Lewis Hamilton cette saison. En tête du championnat du monde, le Néerlandais a réalisé, ce samedi, le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de France de F1 et s’élancera devant le Britannique.

Le septuple champion du monde restait sur deux poles consécutives sur le circuit Paul Ricard. Mais il est tombé sur plus fort que lui avec le pilote Red Bull. Au volant de sa monoplace, Verstappen a réalisé le temps de référence en dominant les Mercedes d’Hamilton et Valterri Bottas. Et il n’a pas caché sa joie en s’extirpant de sa monoplace en sautant dans les bras des membres de son équipe.

Quinze jours après sa désillusion et son abandon à Bakou (Azerbaïdjan), il va désormais tenter de transformer sa pole en victoire pour conforter sa première place au classement du championnat du monde, où il possède quatre points d’avance sur Lewis Hamilton.

Derrière ce trio, Sergio Pérez partira de la 4e place devant Carlos Sainz et Pierre Gasly. Auteur des deux dernières poles positions, Charles Leclerc s’élancera seulement de la 7e place. Lando Norris, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo complètent le top 10, alors qu’à domicile Esteban Ocon partira en 11e position. Rendez-vous dimanche à 15h pour le départ de ce Grand Prix de France.

La grille de départ

1ère ligne



1. Max Verstappen (Red Bull-Honda)



2. Lewis Hamilton (Mercedes)



2e ligne



3. Valtteri Bottas (Mercedes)



4. Sergio Pérez (Red Bull-Honda)



3e ligne



5. Carlos Sainz Jr (Ferrari)



6. Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda)



4e ligne



7. Charles Leclerc (Ferrari)



8. Lando Norris (McLaren-Mercedes)



5e ligne



9. Fernando Alonso (Alpine-Renault)



10. Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes)



6e ligne



11. Esteban Ocon (Alpine-Renault)



12. Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes)



7e ligne



13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)



14. George Russell (Williams-Mercedes)



8e ligne



15. Mick Schumacher (Haas-Ferrari)



16. Nicholas Latifi (Williams-Mercedes)



9e ligne



17. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari)



18. Nikita Mazepin (Haas-Ferrari)



10e ligne



19. Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes)



20. Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda)