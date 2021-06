Halle : Ugo Humbert file en finale

Première pour Ugo Humbert. Le Français a dominé, ce samedi, le Canadien Félix Auger-Aliassime en demi-finale du tournoi d’Halle (6-4, 3-6, 7-6) pour s’offrir sa première finale en ATP 500.

Sur le gazon allemand et sous une forte chaleur, Humbert a su garder ses nerfs pour prendre sa revanche sur un adversaire qui l’avait éliminé, une semaine plus tôt, en quart de finale à Stuttgart, dans une rencontre où il est passé par toutes les émotions. Après avoir empoché la première manche, il semblait avoir fait le plus dur en breakant dans la seconde Auger-Aliassime, tombeur de Roger Federer au 2e tour.

Mais son jeu s’est soudainement délité et Humbert a vu le Canadien aligner cinq jeux consécutifs pour remporter le 2e set. Et dans la manche décisive, il a été poussé dans ses derniers retranchements. Mais il a su résister en sauvant plusieurs balles de break. Et, après avoir manqué deux balles de match, il a fini par s’imposer au tie-break et s’offrir le droit d’affronter Andrey Rublev (n°7 mondial), ce dimanche, en finale.

S’il s’apprête à disputer sa première finale en ATP 500, Ugo Humbert a remporté les deux qu’il a disputées sur le circuit principal l’an dernier à Anvers et à Auckland. Jamais deux sans trois ? Il aura fort à faire face au Russe de 23 ans qui prendra, lui, part de son côté à la 12e finale de sa carrière après s’être notamment imposé à Rotterdam en mars.