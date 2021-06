Transferts : Memphis Depay officiellement à Barcelone

Il ne manquait plus que l’officialisation. Elle est tombée ce samedi. En fin de contrat à Lyon, après quatre saisons passées dans le Rhône, Memphis Depay (27 ans) s’est engagé avec le FC Barcelone, où il a signé un contrat de deux ans après plusieurs semaines de négociations.

«Chacun sait que je suis en contact avec le Barça depuis un moment déjà, et je souhaite jouer pour Ronald Koeman. Encore un peu de patience et l’information viendra», avait lâché l’attaquant néerlandais en milieu de semaine. Et l’information est finalement venue trois jours plus tard. «Le FC Barcelone et Memphis Depay ont trouvé un accord pour rejoindre le club, une fois son contrat avec l’Olympique Lyonnais terminé. Le joueur signera un contrat jusqu'à la fin de la saison 2022/2023», a confié le club catalan dans un communiqué sur son site.

Ces derniers mois, Depay n’avait jamais caché sa volonté de rejoindre un club majeur européen. Et malgré une approche du PSG, il a préféré rejoindre le Barça, où il retrouvera Koeman qu’il a connu en sélection. Mais aussi son compatriote Frenkie De Jong. L’ancien mancunien est déjà la 4e recrue de la formation espagnole, qui cherche à se reconstruire, après les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal.

Mais avant de porter le maillot du Barça, Memphis Depay a un Euro à terminer avec les Pays-Bas. Et pour l’instant, tout se passe bien pour lui et les Oranjes, qui ont remporté leurs deux premiers matchs contre l’Ukraine (3-2) et l’Autriche et qui sont déjà qualifiés pour les 8es de finale avant leur dernier match dans le groupe C face à la Macédoine du Nord.