Euro 2021 : Benzema pareil que Giroud en 2018 pour Deschamps

Muet avec l’équipe de France depuis son retour, Karim Benzema a reçu dimanche le soutien de Didier Deschamps au lendemain du 2e match des Bleus dans l’Euro.

S’il a été très en vue dans le jeu contre l’Allemagne (1-0), et la Hongrie (1-1), l’attaquant du Real Madrid, de retour chez les Tricolores juste avant la compétition cinq ans après, n’a toutefois pas encore eu la possibilité d’inscrire un but. De quoi commencer à avoir les oreilles qui sifflent.

"Il y a des périodes où les attaquants n'ont pas la meilleure efficacité. Mais il y a aussi tout ce qu'ils peuvent faire dans le jeu. Après, ils seront toujours jugés sur le fait qu'ils marquent ou non"





Deschamps sur l'efficacité de Benzema devant le but dans ce début d'Euro pic.twitter.com/df5hxllsNh — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 20, 2021

Malgré les quelques critiques qui commencent à tomber, Karim Benzema ne perd pas la confiance de ses coéquipiers et surtout de son sélectionneur qui l’a encore soutenu dimanche dans l’émission Téléfoot qui a même comparé sa situation à celle d’Olivier Giroud lors de la Coupe du monde 2018.

Benzema comme Giroud ?

«Les attaquants vivent et se nourrissent de leur efficacité, a expliqué Didier Deschamps. Karim, j’ai bien conscience et j’en parle avec lui, a un poids qui est lourd. Avec son expérience et son vécu, il a une responsabilité. Cette même responsabilité qu’avait il y a trois ans en Coupe du monde Olivier Giroud. L’importance, c’est qu’il a déjà toute ma confiance et la confiance de l’ensemble du groupe.»

Pour rappel, lors du Mondial 2018, l'attaquant de Chelsea n'avait pas inscrit le moindre but. Les critiques avaient été nombreuses à son encontre mais dans le jeu, il s'était montré précieux. Comme Benzema aujourd'hui ?

«Il a besoin de marquer mais il nous aide beaucoup dans la relation offensivement, a de son côté indiqué Antoine Griezmann en conférence de presse. Quand il va en mettre un, le robinet sera ouvert et ça va couler. On est derrière lui, il a l'appui du staff. Il faut être patient. Il a des occasions.»

L’équipe de France est actuellement leader du groupe F avec 4 points avant d’affronter le Portugal mercredi dans une rencontre décisive pour les deux formations dans la suite de cet Euro.