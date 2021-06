Euro 2021 : Eriksen a retrouvé ses coéquipiers du Danemark

Christian Eriksen, sorti de l'hôpital après son arrêt cardiaque sur le terrain le 13 juin, a rendu visite à ses coéquipiers de l’équipe du Danemark.

«Cela signifiait beaucoup pour les joueurs qui ne l'avaient pas vu, particulièrement ceux proches de Christian. C'est une chose de le voir en vidéo et une autre de pouvoir le regarder dans les yeux, a expliqué dimanche l'entraîneur Danois, Kasper Hjulmand, en conférence de presse. C'était bien. L'atmosphère est différente bien sûr, mais c'était bien de le voir lui et sa famille. C'était important pour certains des joueurs.»

Après deux défaites face à la Finlande et la Belgique, le Danemark n'a d'autre choix que de battre la Russie lundi à Copenhague pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro.

«Nous allons être prêts. Nous sommes préparés à venir au (stade) Parken pour une nuit magique... C'est comme si notre Euro débutait maintenant, a résumé Hjulmand. Nous avons tout donné contre la Belgique et nous devons faire la même chose. Nous nous sommes créé tellement d'occasions... Toutes les statistiques ressemblent à (un bilan de) six points et nous sommes à zéro.»

Mais «nous ne sommes pas finis. Nous avons eu un début difficile et ça va commencer maintenant. On est prêts à sortir de ce groupe et à jouer d'autres matchs», a lancé l'entraîneur danois.

Les Rouges et Blancs, lointains successeurs des champions d'Europe 1992, comptent sur la ferveur de leur public pour ce rendez-vous crucial face à la Russie.

La victoire face aux Russes (3 pts) est impérative, et la position finale des Danois (deuxièmes ou candidats au repêchage des meilleurs troisièmes) dépendrait alors du résultat de la Finlande, qui affrontera au même moment la Belgique, déjà qualifiée, à Saint-Pétersbourg.