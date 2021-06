F1 : Max Verstappen s'impose de justesse au Castellet

Max Verstappen a remporté le Grand Prix Formule 1 de France dimanche au Castellet. Le pilote Red Bull a doublé Lewis Hamilton dans les derniers tours.

Quel finish ! Parti en pole position, le Hollandais est passé par toutes les émotions dans le Var. Après une petite erreur au départ qui a permis à Lewis Hamilton de s'emparer de la tête de la course, le leader du championnat du monde a ensuite dû se mettre dans la peau du chasseur.

Devant 15.000 spectateurs (ce qui en fait l'événement le plus important organisé en France depuis le début de la pandémie de Covid-19), tout s’est d’abord joué aux stands avec un premier arrêt plus précoce puis un second arrêt peu après la mi-course (alors qu'Hamilton n'a changé qu'une fois de pneus). Avant ensuite de doubler le Britannique à deux tours de l’arrivée.

Ce succès, doublé du point du meilleur tour en course, lui permet de porter de 4 à 12 longueurs son avance sur le septuple champion du monde au classement des pilotes.

La deuxième Red Bull du Mexicain Sergio Pérez complète le podium de la 7e manche de la saison, devant l'autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas. Chez les constructeurs, cela permet à l'écurie autrichienne de porter son avantage sur sa rivale allemande de 26 à 37 points.

Premier Français, Pierre Gasly (AlphaTauri) termine 7e et dans les points.

Rendez-vous est pris dès la semaine prochaine pour le Grand Prix de Styrie, la première de deux courses en quinze jours sur le Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche.