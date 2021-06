Vidéo : le spectaculaire KO infligé par Brown à Lima lors de l'UFC Vegas 29

Matt Brown a infligé un incroyable KO à Dhiego Lima dans la nuit de samedi à dimanche lors de l’UFC Vegas 29.

L’UFC Fight Night a offert une spectaculaire nuit. Si Chan Sung Jung, alias The Korean Zombie, a remporté le main-event contre Dan Ige, les combats placés avant ont été assez impressionnants et notamment celui entre Brown et Lima.

A 40 ans, «The Immortal» s’est imposé au 2e round après avoir envoyé une foudroyante droite au visage du Brésilien. Pour rappel, le combattant américain, qui devrait prendre prochainement sa retraite, est à l’UFC depuis 13 ans.

