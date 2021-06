Euro 2021 : Benzema ou Giroud, quelle équipe de France face au Portugal ?

Après la prestation laborieuse et le nul concédé contre la Hongrie (1-1), l’équipe de France s’apprête à jouer, mercredi, un match capital pour la suite de son aventure à l’Euro. Et Didier Deschamps réfléchirait à apporter des modifications à son équipe.

Conserver la même ossature ou apporter du sang neuf ? C’est le dilemme auquel est confronté le sélectionneur tricolore avant d’affronter les champions d’Europe dans une rencontre qui conditionnera la suite du parcours des Bleus de la compétition. Si suite il y a…

Si l’idée est évidemment de ne pas tout chambouler, il envisagerait d’effectuer quelques changements dans son équipe de départ après certaines performances décevantes face aux Hongrois et en fonction de la faculté de récupération physique, alors que les organismes ont déjà été soumis à rude épreuve à Munich comme dans la chaleur de Budapest.

Le premier changement pourrait être le retour, dans le couloir gauche de la défense, de Lucas Hernandez, qui avait laissé sa place à Lucas Digne contre la Hongrie. A droite, les interrogations ont surgi concernant Benjamin Pavard. Touché dans un choc face aux Allemands et coupable sur le but de la Hongrie, le défenseur du Bayern Munich n'est pas assuré de démarrer et pourrait s'asseoir sur le banc au profit de Jules Koundé. Dans l’entrejeu, Corentin Tolisso a également des chances d'être aligné dès le coup d’envoi aux côtés de N’Golo Kanté et Paul Pogba au détriment d’Adrien Rabiot.

Reste à savoir si Didier Deschamps conservera son trio d’attaque composé de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema. Présentée comme la meilleure attaque du monde, elle peine encore à convaincre et à se trouver. Mais elle conserve la confiance du patron des Bleus. A l'image de Benzema. L’attaquant du Real Madrid n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis son retour en sélection, mais il devrait à nouveau être aligné à côté de ses deux compères. Même si une titularisation d’Olivier Giroud n’est pas encore totalement exclue…

La composition probable de Bleus

Lloris



Pavard (ou Koundé), Varane, Kimpembe, Hernandez



Pogba, Kanté, Tolisso



Griezmann, Benzema (ou Giroud), Mbappé