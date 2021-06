Euro 2021 : L’équipe de France qualifiée dès ce lundi si…

L’équipe de France jouera mercredi sa qualification pour les 8es de finale de l’Euro. Mais les Bleus pourraient être qualifiés avant leur dernière rencontre contre le Portugal en fonction des résultats dans les autres groupes. Et même dès ce lundi.

Avec quatre points, après leur victoire contre l’Allemagne (1-0) et le match nul face à la Hongrie (1-1), les coéquipiers d'Hugo Lloris occupent la tête du groupe F. Et ils n’auront besoin que d’un match nul face aux Portugais champions d’Europe en titre pour être assurés de terminer à l’une des deux premières places et de décrocher leur billet pour la suite de la compétition.

Mais avant de disputer leur ultime rencontre de la phase de poules, les Tricolores, certains de finir au pire troisièmes de leur groupe, seront des spectateurs quelque peu attentifs des matchs des autres groupes. Car les résultats pourraient leur permettre de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes, synonyme de qualification.

Plusieurs scénarios sont susceptibles de faire leurs affaires, notamment ce lundi. Pour avoir leur billet en poche, il faut que l’Ukraine et l’Autriche ne fassent pas match nul dans le groupe C, et que la Finlande perde face à la Belgique ou que la Russie s’incline contre le Danemark dans le groupe B. Avec ce concours de résultats favorables, les troisièmes de ces groupes n’auraient que trois points, soit moins que la France.

Dans le cas contraire, d’autres possibilités de se hisser en 8e de finale existeront par la suite si, mardi, la Croatie et l’Ecosse font match nul dans le groupe D, et si, mercredi, la Pologne ne bat pas la Suède dans le groupe E.

Si au moins deux de l’ensemble de ces cas de figure voient le jour d’ici au coup d’envoi du match des Bleus, mercredi, à Budapest (21h), alors les protégés de Didier Deschamps seront certains de disputer les 8es de finale. Dans le cas contraire, tout se jouera sur le terrain pour les champions du monde avec une défaite interdite au risque de rentrer plus tôt que prévu en France.