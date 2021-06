Euro 2021 : l'UEFA refuse l'illumination du stade de Munich aux couleurs LGBT pour le match Allemagne-Hongrie

Le stade de Munich, qui accueillera Allemagne-Hongrie mercredi à l’Euro, ne sera pas aux couleurs arc-en-ciel a indiqué l’UEFA mardi.

L’instance européenne a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas qu’il y ait de messages politiques durant la compétition et a donc préféré refuser la requête de la fédération allemande.

«De par ses statuts, l’UEFA est une organisation politiquement et religieusement neutre, précise-t-elle dans un communiqué. Etant donné le contexte politique de cette demande - un message visant une décision prise par le parlement national hongrois -, l'UEFA doit refuser cette requête.»

Une autre fois durant l'Euro ?

La ville de Munich souhaitait éclairer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT lors d'Allemagne-Hongrie en signe de protestation contre une loi votée en Hongrie.

L'instance européenne, qui dit «comprendre que l'intention est également d'envoyer un message pour promouvoir la diversité et l'inclusion», accepte cependant l'idée et propose des dates alternatives pour l'illumination du stade en arc-en-ciel: « Soit le 28 juin - le Christopher Street Liberation Day (Gay pride locale, ndlr) - soit entre le 3 et le 9 juillet qui correspond à la semaine du Christopher Street Day à Munich», détaille-t-elle dans son communiqué.

«Le racisme, l'homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés, dit-elle, et représentent l'un des plus grands problèmes auxquels le jeu est confronté aujourd'hui. Des comportements discriminatoires ont entaché à la fois des matches et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons», déclare l'instance, qui a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête disciplinaire sur une banderole homophobe déployée à Budapest pendant Hongrie-Portugal (0-3) la semaine dernière. Sans oublier, les cris de singe à l’encontre des joueurs français comme N’golo Kanté et Paul Pogba.

De son côté, la France regrette ce refus. «Je regrette cette décision, je crois que cela aurait été un symbole très fort, a déclaré le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes Clément Beaune. On est au-delà d'un message politique, c'est un message de valeurs profondes.»